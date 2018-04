Froome vence etapa e amplia a vantagem na liderança da Volta da França

Chris Froome está cada vez mais próximo de conquistar o seu terceiro título da Volta da França. Nesta quinta-feira, o britânico venceu um contra-relógio de montanha e abriu uma vantagem de praticamente insuperável de quase quatro minutos na 18ª das 21 etapas da edição de 2016 da principal prova de ciclismo do mundo.

Froome completou em 30mi43 o percurso entre Sallanches e a estação de esqui de Megeve. O britânico, então, venceu o seu segundo estágio neste ano, tendo concluído a etapa com uma vantagem de 21 segundos para o holandês Tom Dumoulin.

O britânico passou em quinto lugar no primeiro ponto de controle, mas claramente economizou energia para a segunda metade da etapa, surgindo na frente nos quilômetros finais. O italiano Fabio Aru, campeão da Volta da Espanha, terminou em terceiro lugar, 33 segundos atrás.

Esse foi o primeiro contra-relógio de montanha da Volta da França desde a prova de 2004. E exceto pela abertura plana de quatro quilômetros e por uma pequena descida no final, ela foi toda em subida.

Agora a vantagem de Froome na classificação geral é de 3min52 para o também holandês Bauke Mollema, difícil de ser tirada nas duas etapas finais nos Alpes, que antecedem o estágio de domingo, tradicionalmente de caráter protocolar e festivo, com a conclusão da Volta da França na Champs-Elysées, em Paris.

O britânico Adam Yates se manteve em terceiro lugar, 4min16 atrás, e o colombiano Nairo Quintana, duas vezes vice-campeão, é o quarto melhor na classificação geral, com uma desvantagem de 4min37.

O outro estágio vencido por Froome neste ano foi o oitavo, nos Pirineus. E em 2013, quando assegurou o seu primeiro título da Volta da França, também triunfou em um contra-relógio. Também tendo sido campeão no ano passado, o britânico agora está próximo de garantir o seu terceiro título da Volta da França nos últimos quatro anos.

Após a realização do 18º estágio, o polonês Rafal Majka continua com a camiseta branca de bolinhas vermelhas (melhor montanista), enqianto Yates segue com a branca (melhor jovem). A camiseta verde (melhor velocista) é do eslovaco Peter Sagan e a Movistar mantém-se como melhor equipe até o momento.

Nesta sexta-feira, a 19ª etapa da Volta da França terá um percurso de 146 quilômetros ao longo de quatro subidas de Albertille até Saint-Gervais Mont Blanc.