Frustrado por não ir ao Pan, Nalbert já pensa na Olimpíada

Nalbert não vai esquecer o dia 16 de junho de 2007, durante uma partida com o Canadá pela Liga Mundial. O jogador de 34 anos sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, que acabou com seu sonho de conquistar o único título que faltava em sua carreira desde as categorias de base da seleção brasileira masculina de vôlei: o ouro em Jogos Pan-Americanos. Nesta terça-feira, pela primeira vez, Nalbert falou de seu corte da seleção. E concordou com a decisão do técnico Bernardinho. "Também não me levaria para disputar o Pan no Rio, pois não teria tempo de me recuperar", afirmou o jogador. "Essa situação foi completamente diferente da vez que lesionei meu ombro antes da Olimpíada de Atenas[em 2004]. Lá, eu tinha uma importância grande para a seleção. E eles poderiam fazer o sacrifício de esperar pela minha recuperação. Hoje, estou brigando por posições e não levaria um jogador pré-recuperado de lesão para correr riscos no torneio", admitiu Nalbert. A frustração ainda não passou para Nalbert. "Não está sendo fácil aceitar isso. Fiquei três dias pensando que não era possível estar acontecendo de novo comigo. Eu tinha certeza que iria disputar Pan. Mas não vou ficar choramingando, acho que não era para ser", disse o jogador. "Ainda tenho sonhos pela frente, e o próximo é a Olimpíada de Pequim [em 2008]."