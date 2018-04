Fundação criada por Armstrong perde apoio da Nike A Nike, que ajudou a converter a fundação Livestrong, de Lance Armstrong, em uma marca mundial e popularizou as suas pulseiras amarelas, encerrou o seu vínculo com a organização em outra sequela do escândalo de doping do ex-ciclista. A decisão do gigante esportivo põe fim a uma relação de nove anos que ajudou a fundação a arrecadar mais de US$ 100 milhões para gerar consciência sobre o câncer, e converteu suas pulseiras amarelas em uma moda.