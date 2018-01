Fundista alemão tem recurso negado O fundista alemão Dieter Baumann fracassou em seu intento de obter na Justiça a autorização para disputar domingo a Maratona de Hamburgo. Campeão olímpico dos 5.000 metros em Barcelona, em 1992, o corredor alemão está suspenso por ter sido flagrado num antidoping fora de competição. Foi encontrada a substância nandrolona no exame de urina realizado em 1999. A Audiência Territorial de Frankfurt recusou nesta quarta-feira o recurso apresentado pelo atleta, que continua alegando inocência, dizendo ser vítima de um complô. Baumann havia conquistado no início do ano uma vitória na Justiça, quando conseguiu um mandado de segurança que o autorizava a competir em torneios em pista coberta. Ele chegou a vencer uma prova de 3.000 metros, mas foi impedido de continuar correndo pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF). Alguns atletas alemães, como o maratonista Carsten Eich, haviam ameaçado boicotar a prova de domingo caso Baumann tivesse conseguir autorização para competir em Hamburgo.