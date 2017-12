Fundista é punido com suspensão de 2 anos O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Atletismo suspendeu o fundista Daniel Lopes Ferreira por dois anos. A suspensão, que já estava sendo cumprida, termina em julho de 2005. O atleta poderá recorrer à Corte de Arbitragem do Esporte, na Suíça, em 60 dias. Daniel teve resultado positivo no teste antidoping feito em maio, para a substância proibida Metiltestosterona.