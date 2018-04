Fury diz que dinheiro é única motivação para revanche com Klitschko O dinheiro é a única motivação de Tyson Fury para a sua revanche com Wladimir Klitschko. O pugilista britânico bateu Klitschko por decisão unânime em novembro para assegurar os cinturões da Associação Mundial de Boxe, da Federação Internacional de Boxe (FIB), que ele foi despojado por recusar uma luta, e da Organização Mundial de Boxe, encerrando um reinado de nove anos do ucraniano.