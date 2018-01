Futebol americano paga valor recorde O quaterback Donovan McNabb tornou-se nesta sexta-feira o atleta mais bem pago da história da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) ao assinar um contrato de 12 anos com o Philadelphia Eagles por US$ 115 milhões. McNabb ainda vai receber um bônus de US$ 20,5 milhões. ?Deus me abençoou com muito talento e liderança?, afirmou o modesto Donovan, duas vezes escolhido para a seleção dos melhores da NFL.