Futebol americano: paixão de brasileiro O Brasil é conhecido como o país do futebol. Mas, para Damian Silva Vaughn, de 25 anos, o futebol americano é a sua paixão. Ele é o primeiro brasileiro a atuar na Liga de Futebol Americano (NFL) e só não participou do último superbowl - nome dado para a final na NFL - porque estava com uma lesão. Seu time, o Tampa Bay Bucanears, é o atual campeão da competição. Filho de mãe brasileira e pai americano, Damian nasceu no Alasca, mas viveu grande parte da sua vida no Brasil. Cresceu em Ohio, onde jogava futebol. Seu técnico, porém, disse que, devido ao seu porte fisíco, poderia ser aproveitado no futebol americano. Selecionado no draft - a escolha dos novatos - em 1999, pelo Cincinnatti Eagles, ele ainda atuou pelo Miami Dolphins antes de ser contratado pelo Tampa Bay. "É impressionante ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Existem vários jogadores com grande potencial", disse Damian, sem enrolar no português, referindo-se ao Beach Football e ao Flag Football brasileiros. "Mas ainda é preciso que se entenda e aprenda as regras do jogo antes que haja uma profissionalização. Deve-se dar uma anteção especial às crianças." Para Damian, o futebol é bem diferente do futebol americano, sendo este baseado na estratégia. "É como o xadrez. Tem que se pensar muito na execução das jogadas", afirmou o atleta, que não pôde participar das partidas de exibição na Praia do Leme por força do contrato, assim como o amigo e seu ídolo no futebol americano, Tony Gonzalez, que o acompanhou na visita ao Brasil. Tony, de 27 anos, é jogador do Kansas City Chiefs e está na NFL há sete anos. Nesse período, foi eleito todas as vezes como o melhor jogador da posição - uma espécie de coringa, que joga na defesa e no ataque - e sempre está presente no jogo das ?estrelas?. "É minha primeira vez no Brasil. Estou adorando. Vejo os fãs e percebo que o esporte está crescendo. Voltarei sempre que me chamarem", disse Tony. De acordo com ele, seria bom que os técnicos americanos visitassem o Brasil para ensinar as técnicas e as regras do esporte.