Futebol americano "soft" cresce no Brasil Para a maioria dos brasileiros, futebol americano se resume a brutamontes esmagando um adversário que está com a bola e tenta cruzar o campo todo para marcar pontos com o "touchdown". Mas em São Paulo já existe um grupo que entende desse esporte e se reúne aos sábados para jogar uma variação dele: o Flag Footbal - que não tem contato físico entre os jogadores e está em várias escolas da capital. Leia mais no Jornal da Tarde