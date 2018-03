Futebol briga agora pelo hepta no Pan A seleção brasileira de futebol teve sucesso no ano passado e conquistou o pentacampeonato mundial, na Ásia. Agora, vai em busca de um heptacampeonato, no Pan-Americano de São Domingos, tarefa não tão difícil, se analisados os rivais e o potencial do time. Leia mais no Estadão