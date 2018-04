Futebol de 5 goleia na Paraolímpiada A equipe brasileira de futebol de 5 (para cegos), favorita à medalha de ouro, estreou nos Jogos Paraolímpicos de Atenas com boa vitória sobre a Coréia do Sul por 4 a 0, com gols de Nilson Pereira e os outros três de Jãozinho. O Brasil volta a jogar na segunda-feira contra a França. Já a seleção de basquete em cadeira de rodas perdeu para o Canadá, atual campeão paraolímpico, por 76 a 57. O cestinha brasileiro foi Írio Nunes, com 15 pontos. O Brasil volta a jogar no domingo contra França. No tênis-de-mesa, Roberto Alves, da classe 5, perdeu por 3 a 0 para o japonês Thosiniko Oka, enquanto Ivanildo Freitas, classe 4, perdeu para o chinês Yang Zhang e Iranildo Conceição foi derrotado pelo alemão Otto Vismaier por 3 a 1. A boa surpresa ficou por conta de Luiz Algacir, que ganhou do coreano Heung Sik Yang por 3 a 2. Na esgrima, Andréa Mello não conseguiu nenhuma vitória contra a húngara Dani Gyongyi, a francesa Sylvie Magnat, a alemã Esther Kranzwebe e Kit Mui Wong, de Hong Kong. Andréa volta a competir na segunda-feira em busca de uma medalha.