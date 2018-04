Futebol de 5 perto do ouro em Atenas A equipe brasileira de Futebol de 5 (deficientes visuais) está na final dos Jogos Paraolímpicos de Atenas depois de vencer nesta sexta-feira a Argentina por 2 a 0, com gols de João Batista, artilheiro da competição com nove. Destaque para a defesa que ainda não sofreu nenhum gol. O Brasil volta à quadra para a decisão novamente contra os argentinos, beneficiados pelo empate sem gols de Espanha e Grécia.