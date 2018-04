Futebol de 5 vence mais uma em Atenas O futebol de 5 do Brasil segue invicto nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Nesta quarta-feira, os brasileiros derrotaram os espanhóis por 3 a 0, com dois gols de Marcos Felipe e outro de João Batista, artilheiro da competição com sete gols, e praticamente já asseguraram a medalha de bronze. O próximo adversário será a Argentina, na sexta-feira.