Futebol de 5 volta a golear em Atenas Depois de estrear com vitória sobre a Coréia do Sul por 4 a 0, foi a vez do futebol de 5 repetir o placar contra a França, nesta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada dos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Com gols de Nilson Pereira e João Batista (3), o Brasil garantiu o primeiro lugar na classificação geral e segue favorito à medalha de ouro. ?Minha inspiração para fazer tantos gols é o meu filho de sete meses. Quero que ele veja no futuro que o pai dele ganhou uma medalha de ouro na Grécia?, disse o artilheiro, que contra os sul-coreanos também marcou três gols. O Brasil volta à quadra na próxima quarta-feira contra a Espanha, vice-campeã mundial. Após o término da primeira fase, os dois primeiros colocados irão disputar a final e o 3º e o 4º vão brigar pelo bronze.