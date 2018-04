Futebol de 7 do Brasil vence em Atenas A equipe brasileira de Futebol 7 venceu nesta quinta-feira a Rússia por 2 a 1, com gols de Leandro Marinho e Fabiano Bruzzi. O próximo adversário do Brasil nos Jogos Paraolímpicos de Atenas será a Argentina pela semifinal do torneio.