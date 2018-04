Futebol de 7 fica com prata em Atenas A equipe brasileira de Futebol de 7 ficou com a medalha de prata nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Nesta segunda-feira, o Brasil foi goleado pela Ucrânia por 4 a 1. Os ucranianos viraram o primeiro tempo com vantagem de 2 a 1 e marcaram mais dois gols na etapa complementar para garantirem a medalha de ouro.