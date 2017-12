Futebol decide ouro na Universíade A seleção brasileira feminina de futebol disputa neste sábado, com a China, a medalha de ouro da Universíada, em Izmir, na Tuquia. No masculino, Brasil e Marrocos decidem o bronze. O vôlei masculino também joga pelo bronze diante da Itália. No atletismo, há brasileiros na final dos 800 m e do salto triplo e, nas piscinas, no salto sincronizado plataforma de 10 m.