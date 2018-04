Futebol e fascínio

Na crônica de ontem, cravei que a missão do Corinthians contra o América-MG era barbada e considerava ínfima a possibilidade de o líder voltar de Uberlândia sem mais três pontos no bolso. O caminho de ambos até agora na Série A indicava esse desfecho natural. Pois não só perdeu do lanterna como mostrou, nos 2 a 1 para os mineiros, que ainda lhe falta a aura de campeão. Para sorte de Tite e seus rapazes, detalhe ausente também em concorrentes diretos, como Vasco e Botafogo. Por isso, a ponta foi mantida por mais uma rodada.

A armada alvinegra decepcionou os torcedores que lotaram o antigo Parque dos Sabiás. Não só pelo resultado, isso é óbvio. Sobretudo pela forma como se deixou bater por um rival que está com a corda no pescoço e com um pé e meio na Série B. Em raros momentos, sobressaiu o espírito combativo que na semana passada transformou um vexame em casa (contra o Avaí) em vitória heroica e de virada. O Corinthians foi negligente, dócil e nada criativo. Enredou-se numa marcação aplicada e, de forma esporádica apenas, incomodou o goleiro Neneca.

Uma baixa significativa na estratégia preparada pelo técnico corintiano ocorreu aos 8 minutos, quando Alex sentiu dores e virou peça inútil. Pouco depois, Emerson entrou e tentou assumir o papel de líder e principal motivador, como no domingo de chuva no Pacaembu. Quase deu certo, pois irritou os marcadores, deslocou-se, abriu espaços e cavou o pênalti que desembocou no empate, no final do primeiro tempo.

O Sheik fez com que Amaral caísse em sua artimanha e se fez agarrar dentro da área. O atacante do Corinthians forçou a passagem, na sequência também pegou na camisa do meia e caiu. O juiz estava com a consciência pesada por ter marcado erradamente pênalti contra o Corinthians (no lance do 1 a 0 para o América) e não vacilou em compensar. Ficou em paz, porém conseguiu desagradar os dois lados com as decisões.

O Corinthians do segundo tempo foi menos vibrante e se acomodou, por limitações e por se sentir confortável com a nova ajuda do Santos, que entortava o Vasco por 2 a 0 na Vila. À medida que o tempo passava, o empate parecia adequado. Esse foi o maior erro. Na base do desespero de causa, o América foi à frente como possível e descobriu a vitória com gol de falta de Amaral. Os minutos restantes foram martírio para uma equipe que pode chegar ao título por seus próprios recursos. No entanto, está longe de ser empolgante e só vez ou outra tem lampejos do futebol solidário, simples e eficiente do início do campeonato.

Neymar, o fenômeno. A cada nova apresentação, esse moço se firma como um astro do futebol. Neymar presenteou os torcedores com outro recital em casa. Ele correu, driblou, chutou, deixou sua marca, deu passes preciosos que seus companheiros mandaram para fora, serviu Borges no segundo gol. Armou, combateu, defendeu, azucrinou os zagueiros. Está impossível!

A presença nas listas de candidatos ao prêmio de melhor do mundo serviu como estímulo adicional para Neymar. Evidente que haverá alguém a empinar o nariz, com restrições à base de: "Até agora jogou contra ninguém", "Quero ver na Europa", "É enganação como o Robinho." (Que, a propósito, jogou muito ontem, nos 4 a 0 do Milan sobre o Catânia.)

O primeiro ensaio para o Mundial foi bom e funcionou a marcação prevista por Muricy Ramalho. O jogo valeu também pelo retorno de Ganso, com ritmo menos acelerado e com a técnica refinada intacta. O Santos atrapalhou o terceiro carioca em poucas semanas - antes, havia batido o Botafogo e tinha empatado com o Fla - e dá sua colaboração para o Corinthians. Atitude digna, de quem não relaxa em nome de rivalidade histórica.

Palestras descem. Continuam medíocres os Palestras. O Cruzeiro entrou no bloco dos quatro últimos, com os 5 a 1 para o Fla. O Palmeiras faz de tudo para seguir caminho semelhante, como no futebol indigente nos 2 a 0 para o Coritiba. Triste.