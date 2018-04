Futebol: Grupo E está todo nas quartas A seleção feminina da Suécia de futebol derrotou, de virada, nesta terça-feira, a Nigéria por 2 a 1, em encontro pelo Grupo E dos Jogos Olímpicos de Atenas. O gol das africanas foi anotado por Mercy Akide, aos 25 minutos do primeiro tempo. Contudo, a equipe sueca fez prevalecer sua maior experiência para virar a partida com gols de Hanna Marklund e Malin Mostroem, aos 13 e 18 minutos da etapa final, respectivamente. O resultado proporcionou uma situação inusitada: todos os times - o Japão é o outro integrante do Grupo - terminaram com três pontos e zero gol de saldo. Suécia e Nigéria ficaram empatadas em primeiro pois marcaram um gol a mais que as orientais (2-1). Como o torneio feminino de futebol contou com dez participantes, dos quais oito se classificavam, abriu-se a possibilidade de o último colocado em um dos grupos passar às quartas-de-final. Este beneficiado foi o Japão.