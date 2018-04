Futebol: Itália põe luto por jornalista Os jogadores da seleção italiana de futebol usarão uma braçadeira preta em sinal de luto na partida que disputará nesta sexta-feira contra o Iraque, em Telassônica, pela medalha de bronze, no torneio olímpico da modalidade. Segundo informou a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), com este gesto os italianos homenagearão o jornalista Enzo Baldoni, de 56 anos, que foi assassinado na noite de quinta-feira, no Iraque, depois de uma semana de cativeiro. Os sequestradores haviam dado um prazo até a quinta-feira para que os cerca de 3 mil soldados italianos deixassem o Iraque.