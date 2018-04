Futebol masculino: definidos grupos A e C A última rodada dos Grupos A e C definiram as quatro primeiras equipes classificadas para as quartas-de-final do torneio olímpico masculino de futebol. Um dos times classificados é o da Argentina, que derrotou a Austrália por um apertado 1 a 0 em Atenas. O gol da vitória foi do atacante D?Alessandro logo aos 9 minutos de jogo. Com o resultado, o time portenho terminou a primeira fase líder invicto do Grupo C e a Austrália também conquistou sua classificação como segunda colocada da chave. Segundo D?Alessandro, o principal adversário dos argentinos tem sido o cansaço. "Temos uma equipe muito unida, muito consciente da idéia de que esta competição é uma grande oportunidade para o futebol argentino. O sonho nos mantém entusiasmados apesar da seqüência de partidas que a maioria dos rapazes tem jogado nos últimos tempos", disse o jogador que, como a equipe, espera conhecer seu próximo adversário amanhã, com a definição do segundo colocado do Grupo D. A chave terá duas últimas partidas amanhã: Costa Rica x Portugal e Marrocos x Iraque. Nos outros jogos da rodada de hoje, a Tunísia ganhou da Sérvia e Montenegro por 3 a 2, também pelo Grupo C. Pelo Grupo A, Mali ficou em primeiro lugar ao empatar com a Coréia do Sul, que também se classificou por 3 a 3. O México venceu a Grécia por 3 a 2 mas as duas equipes acabaram eliminadas. As outras duas vagas nas quartas-de-final do torneio olímpico serão definidas nos seguintes jogos do Grupo B também amanhã: Paraguai x Itália e Japão x Gana.