Futebol tem pouco público em Atenas A primeira fase do torneio olímpico de futebol reuniu pouco mais de 250 mil espectadores nas 24 partidas disputadas, e mais do que a quarta parte da audiência se concentrou nos três jogos realizados pela Grécia, já eliminada da competição. Este total, segundo fontes da organização do torneio, corresponde à média pouco superior aos 10 mil por jogo, embora os números específicos de cada partida sejam muito diferentes. Os jogos da Grécia contaram sempre com mais de 20 mil torcedores. A partida entre a Argentina e a Austrália, em Atenas, foi a que teve o maior público até agora, totalizando 26 mil pessoas, seguida do jogo entre a Grécia e a Coréia, com mais de 25 mil. O confronto entre Paraguai e Itália na última rodada da fase de classificação recebeu 24 mil pessoas. Entre as partidas com menor público, destaca-se a de Paraguai e Ghana, disputada em Salonica, que, segundo os dados oficiais, foi de 1.119 pessoas, enquanto o jogo que reuniu Marrocos e Iraque, em Patras, teve 4 mil pessoas.