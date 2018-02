Futsal: Brasil goleia o Uruguai na preparação para o Pan O Brasil venceu o Uruguai por 9 a 0, neste sábado, em Teresópolis (RJ), na partida que abriu o Desafio Internacional de Futsal. O jogo marcou o início da preparação da celeste para as eliminatórias do Mundial de Futsal 2008 e para a disputa dos Jogos Pan-Americanos deste ano. Para o comandante brasileiro, PC de Oliveira, o desempenho apresentado agradou. ?Fizemos um primeiro tempo em que ficamos mais atentos à defesa. Na etapa complementar, tivemos uma melhora defensiva e soubemos aproveitar a queda física que os uruguaios tiveram?, destacou o treinador. ?Utilizamos a base da Malwee para dar um melhor conjunto?, disse. Para o próximo duelo, marcado para esta segunda-feira, às 19h15, novamente em Teresópolis, o técnico do Brasil tem uma previsão. ?Acredito que será um confronto diferente do que ocorreu neste sábado. O Uruguai deverá adotar uma nova postura?, concluiu.