Futsal: Brasil se vinga da Espanha A seleção brasileira de futsal derrotou a Espanha por 2 a 1 neste domingo, em Brasília, no segundo confronto amistoso entre as equipes nesta semana. Na última quinta-feira, em Goiânia, os espanhóis haviam vencido por 1 a 0. Brasil x Espanha é o jogo de maior rivalidade do futsal atualmente. No ano passado, na Tailândia, os espanhóis conquistaram o bicampeonato mundial da categoria depois de passarem pelos brasileiros na semifinal. Em 2000, eles haviam vencido o próprio Brasil na decisão.