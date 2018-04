Futsal feminino goleia e está na final do Sul-americano

O Brasil goleou, na noite deste sábado, a Venezuela por 9 a 1 e garantiu vaga na grande decisão do Campeonato Sul-Americano de futsal feminino, que acontece neste domingo, na cidade equatoriana de Guayaquil. Os gols da seleção brasileira foram marcados por Catia (3), Juliana Delgado (2), Silvana, Luciléia, Jéssica e Fabi. A Venezuela descontou com Yesedia. Antes de chegar à final, o Brasil venceu a Colômbia por 3 a 0 e a Argentina por 4 a 2, além da goleada sobre a Venezuela, a maior do torneio. A seleção brasileira faz a final deste domingo contra a Colômbia, que neste sábado venceu o Uruguai por 3 a 2.