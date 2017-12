Futsal: Liga Intercolegial tem decisão O título de campeão da I Liga Intercolegial de Futsal será decidido amanhã, no ginásio do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. Quatro escolas disputam as semifinais: Arquidiocesano, João XXIII, Augusto Laranja e São Miguel Arcanjo. O campeonato (categoria infantil ? jogadores nascidos em 1985 e 1986 -, masculino), foi organizado pela Interactus, empresa de marketing esportivo. Além dos quatro semifinalistas, participaram os colégios Albert Sabin, Assunção, Bandeirantes, Beatíssima Virgem Maria, Companhia de Maria, Lourenço Castanho, Maria Imaculada, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Rosário, Oswald de Andrade - Caravelas, Salgueiro e Santo Agostinho. A primeira fase teve 120 jogos e 1057 gols (quase nove por partida). Ao final das quinze rodadas, o Arquidiocesano terminou em 1º lugar, com 36 pontos. O João XXIII foi o 2º, com 32. O 3º lugar ficou com o Augusto Laranja (31 pontos) e o 4º com o São Miguel Arcanjo (30). Os confrontos pelas semifinais serão Arquidiocesano x São Miguel Arcanjo, às 10h30, e João XXIII x Augusto Laranja, às 11h30. Arquidiocesano e João XXIII têm a vantagem de chegar à final empatando no tempo normal e na prorrogação (não há decisão por pênaltis). A disputa do 3º lugar acontece às 15h30 e, às 16h30, começa a final.