Futsal vai embalado para o Mundial A seleção brasileira de futsal venceu a Argentina por 5 a 1 e assegurou o título do Pré-Mundial, neste domingo, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). Na preliminar, a Austrália derrotou a Tailândia por 3 a 1. Os argentinos ficaram com a segunda colocação e os tailandeses com a terceira. O Pré-Mundial marcou a despedida da seleção ? o Brasil embarca quarta-feira para Macau, para a última fase de preparação ao Mundial da Fifa. ?Nosso ataque foi consistente e começamos a preparar a defesa para o Mundial?, afirmou o técnico Fernando Ferretti.