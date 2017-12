Futuro do boxe preocupa George Foreman O boxe para George Foreman, aos 54 anos, é a quarta prioridade. A religião evangélica, a família e a marca de grelhas elétricas, da qual é garoto-propaganda, vêm primeiro. Mas o ex-campeão mundial dos pesos pesados (1973 e 1994) está preocupado com o futuro da "nobre arte". "Precisamos de mais celebridades. Pessoas que mantenham o boxe popular", afirmou à Agência Estado, em entrevista nesta quarta-feira, em uma salão nobre do Hotel Hilton, em São Paulo. Big George também falou de Tyson, Don King, boxe feminino, George W. Bush, terrorismo e fez um alerta aos dirigentes do pugilismo. "Acho que o protetor de cabeça deveria ser utilizado nos combates profissionais. Tudo para tornar o boxe mais seguro deveria ser feito", disse ele, para em seguida usar de seu eterno bom humor. "Se eu usasse um, seria campeão até hoje." Agência Estado - Qual seu maior adversário? George Foreman - Joe Frazier. Foi o único lutador que tive medo em toda a minha carreira. Lutei com ele duas vezes e o nocauteei nas duas, mas morri de medo. Seus ganchos e cruzados de esquerda era assustadores. AE - E o combate com Muhammad Ali, no Zaire (atual Congo), em 1974? Foreman - A maior surra que sofri. Merecidamente porque lutei errado. Achava que por ter vencido Frazier, venceria Ali. Por causa disso só lembro do juiz contando até oito e eu ainda no chão. AE - Qual o melhor Foreman: o campeão olímpico de 1968, o campeão mundial de 1973 ou o bicampeão de 1994? Foreman - O de 2004. O melhor está por vir (risos). Mas é lógico que o título olímpico, aos 19 anos, foi o mais emocionante. AE - Você ainda pensa em disputar o título mundial? Foreman - Se eu falar que penso nisto estou mentindo. Vou lutar com os novinhos, porque não tem ninguém da minha idade. Só quero provar que a vida não termina aos 40, 45, 55... Quando voltei ao boxe em 1987 precisava de dinheiro para manter minha igreja. Agora é diferente. AE - Qual o melhor peso pesado da atualidade? Foreman - Lennox Lewis. AE - Roy Jones Jr., um ex-campeão dos médios, ganhou um título entre os pesados. É um desprestígio para a principal categoria do pugilismo? Foreman - Não. Ele é um dos melhores da atualidade. Um grande lutador. Vence caras maiores que ele e então merece o título. Mas tenho de reconhecer que ainda está para surgir um novo grande nome entre os pesados. AE - E o melhor lutador de todos os tempos? Foreman - Posso ficar falando aqui até amanhã (risos)... Mas Joe Louis, Muhammad Ali, Joe Frazier foram maravilhosos. AE - E você? Foreman - Teve muita gente melhor do que eu. AE - O melhor lutador da atualidade em todas as categorias? Foreman - Oscar De La Hoya. AE - Mas ele perdeu sua última luta para Shane Mosley. Foreman - Mas isto não significa que ele não seja um grande lutador. AE - Ken Norton, seu contemporâneo, afirmou que os lutadores atuais não têm o mesmo preparo físico que vocês tinham. Você concorda? Foreman - Nós lutávamos muito mais. Hoje um lutador ganha em uma noite o que eu ganhei em toda a minha carreira. O boxe virou um grande negócio. Não precisam se desgastar tanto. AE - Você não pensa em ser técnico ou empresário? Foreman - Sou treinador de alguns garotos de talento, que num futuro próximo estarão surgindo como profissionais. AE- A revista especializada The Ring o coloca em 38º lugar no ranking dos melhores dos últimos 50 anos. Você acha justo? Foreman - Se estão falando de mim, está bom. Mesmo se fosse o centésimo. O importante é estarem falando de mim. AE - O que você acha do grande número de organizações dirigindo o boxe? Foreman - Maravilhoso. Muitos lutadores da minha época esperavam dez anos para disputar um título mundial. Os empresários dificultavam a carreira. Hoje é mais fácil para que todos possam mostrar seu talento. AE - Alguns lutadores dizem que para se ter uma grande luta não é preciso título mundial em jogo. Foreman - Está certo. Grandes lutadores fazem o boxe, não títulos mundiais. AE - Sua filha Freeda luta boxe... Foreman - Não. Lutava. Ela se aposentou. Graças a Deus (olha para os céus). Ainda bem que ela parou. Não gostava de ver minha linda menina lutando (risos). AE - E seus cinco meninos (Foreman tem dez filhos)? Foreman - Foram para o basquete, futebol americano, nenhum para o boxe. AE - Você lembra de Luis Faustino Pires, Adilson "Maguila" Rodrigues e Manuel "Clay" de Almeida? Foreman - Lógico (grita bem alto). Venci todos. Mas faz muito tempo. AE - Quem foi o melhor? Foreman - Faustino. Muito forte. Tive muito trabalho com ele. Realmente, era muito forte (Foreman e Faustino lutaram em 1971, em Nova York, e Foreman venceu, no quarto assalto, após quebrar o antebraço do brasileiro). AE - Você já viu Popó lutar? Foreman - Não, mas sei que tem um grande nome nos Estados Unidos. Será uma grande estrela em breve. Precisamos de pessoas inteligentes dentro e fora do ringue. AE - O que o você diz para que aqueles que afirmam que o boxe está decadente? Foreman - O boxe, como todos os esportes, precisa de celebridades. Precisamos de mais celebridades. Pessoas que mantenham o boxe popular. Que tornem este esporte atrativo e passem uma imagem boa. AE - Don King é bom ou ruim para o boxe? Foreman - Bom. Realiza grandes eventos, paga bolsas milionárias a seus lutadores. É um grande empresário. AE - E Mike Tyson? Foreman - Ele é importante para o boxe. Se concentrar sua atenções, treinar com afinco e ser ético, sem mordidas (referiu-se às mordidas de Tyson nas orelhas de Holyfield, em 1997), poderá ainda voltar a ser campeão mundial. AE - Uma luta contra Tyson faltou em seu cartel? Foreman - Quis muito lutar com ele, mas ele nunca quis. Agora quem não quer lutar com ele sou eu (risos). AE - Você é a favor do uso de protetores de cabeça no boxe profissional? Foreman - Sim. Tudo para tornar o boxe mais seguro deveria ser feito. Se eu usasse um, seria campeão até hoje (risos). AE - O que você acha da ação do presidente George W. Bush no combate ao terrorismo? Foreman - Bush é texano como eu. Gosto muito dele. Ele foi eleito para resolver os problemas do país. Temos senadores e congressistas para tratar deste assunto. AE - Como o senhor gostaria de ser lembrado? Foreman - Gostaria de ser lembrado pelo meu trabalho como pastor. Esta é a minha verdadeira profissão.