Gabriel Jesus passa por exame até terça-feira para saber grau da lesão

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, entrou em contato com o departamento médico do Manchester City para saber da contusão do atacante Gabriel Jesus, sofrida durante o empate sem gols com o Crystal Palace. "Gabriel vai passar por uma ressonância magnética segunda ou terça-feira para saber o grau e a gravidade da lesão. Por enquanto, tudo é especulação", disse, em entrevista à ESPN Brasil.

Segundo Lasmar, que não teve contato com Gabriel Jesus, só a partir do resultados dos exames é que poderá ser determinado um tempo de recuperação e o tratamento a que será submetido o jogador. Lasmar também disse que informou Tite e a comissão técnica da seleção brasileira da contusão do atacante da seleção.

Escalado como titular do Manchester City no seu último jogo no ano, Gabriel Jesus ficou muito pouco tempo em campo. Aos dez minutos do primeiro tempo, o atacante dominou a bola e caiu no campo ao tentar girar o corpo para se desvencilhar do adversário.

O brasileiro ainda permaneceu em campo por alguns minutos, mas depois deixou o gramado chorando, o que aumentou a preocupação com a possibilidade de se tratar de uma grave lesão, o que Guardiola descartou. O time também perdeu, por lesão, o belga Kevin de Bruyne, mas ainda não está claro qual é a extensão do seu problema.