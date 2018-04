Gabriel Medina conta as horas para a disputa do Pipe Masters

O convívio entre Gabriel Medina e Mick Fanning na casa da Rip Curl em Pipeline, no Havaí, tem sido bastante amigável. Os dois dividem o mesmo teto e sempre que se encontram fazem brincadeiras um com o outro. "Estou ficando muito em casa, mas a gente não se vê tanto. Às vezes se cruza indo para o mar ou na sala, e é tranquilo", diz o brasileiro.

Os dois são os principais candidatos ao título do Circuito Mundial de Surfe. Além deles, Kelly Slater também tem chance, mas precisa de um resultado expressivo e torcer contra os dois rivais. "O Kelly é um excelente surfista, ainda mais aqui. Foi o cara que mais vezes venceu essa competição", afirma Medina.

Os três se mostram tranquilos quanto às chances de título e os dois veteranos tentam jogar a pressão em cima do brasileiro de 20 anos. Mas Gabriel parece estar tranquilo e na expectativa para a disputa do Billabong Pipe Masters. "Eu tenho ficado muito em casa, não tem tanta coisa para fazer, e até esqueci meu vídeo game. Estou ansioso para a disputa", avisa.

TRIAGEM

Nesta terça-feira foi realizada uma disputa com 32 surfistas havaianos para saber quem será o adversário de Medina e Fanning na primeira fase do Pipe Masters. Só que as condições do mar pioraram no decorrer da tarde e a final foi adiada. Restaram na briga Reef Mcintosh, Jamie O'Brien, Makai McNamara e Hank Gaskell, sendo que só dois se garantem na chave principal.

Veja as possibilidades de título do brasileiro:

Se Gabriel Medina for 1º ou 2º - Será campeão.

Se Gabriel Medina for 3º ou 5º - Fanning não pode vencer e Slater está eliminado da disputa.

Se Gabriel Medina for 9º - Fanning não pode chegar à final e Slater está eliminado da disputa.

Se Gabriel Medina for 13º ou 25º - Fanning não pode chegar às quartas de final e Slater não pode ser campeão. Detalhe aqui é que se o australiano for quinto lugar, ele disputará uma bateria extra contra o brasileiro (Surf Off) para ver quem fica com o título mundial.