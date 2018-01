Gabriel Medina avança à 3ª fase em etapa na Califórnia

Na disputa da repescagem da etapa de Trestles do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina e Filipe Toledo espantaram a zebra e venceram as suas baterias na competição que está sendo disputada na praia da Califórnia, nos Estados Unidos. Além deles, outros dois brasileiros avançaram (Wiggolly Dantas e Miguel Pupo) e se juntaram a Adriano de Souza, o Mineirinho, e Italo Ferreira na terceira fase. Entre os surfistas nacionais, apenas Tomas Hermes e Jadson André já estão eliminados.

Gabriel Medina mais uma vez fez bonito e conquistou as maiores notas do dia, com 17,50 pontos, e não deu chances para Tomas Hermes. "Foi uma boa bateria, me senti bem e as ondas aqui são divertidas. Espero conseguir ondas ainda melhores nos próximos dias", afirmou o atleta, que mais uma vez reconheceu o carinho da torcida. "Há alguns brasileiros aqui e é muito bom receber esse apoio. Minha família também está aqui, então só quero fazer meu melhor. Espero que as ondas continuem desse tamanho e eu consiga dar um grande show", disse.

Já Filipe Toledo se manteve na briga pelo título mundial ao superar o norte-americano Ian Crane por uma pequena diferença - 16,50 a 16,43 pontos. "Eu estava um pouco nervoso no começo da bateria e cometi alguns erros. Não comecei muito bem, tirei um 7,67, e ele tirou um 9,00. Depois tirei um 8,00 e achei que poderia ter sido um pouco maior, pois fiz duas manobras potentes. Mas no fim consegui virar na última onda, esse é o estilo brasileiro", brincou.