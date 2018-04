Gabriel Medina estreia com vitória na etapa do Rio do Circuito de Surfe

Atual campeão mundial, o brasileiro Gabriel Medina estreou com vitória na etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe. O resultado foi comemorado por centenas de torcedores, que acompanham as disputas na manhã desta terça-feira, nas areias da praia da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio.

Antes de Medina, o experiente Kelly Slater venceu sua bateria com tranquilidade.Ele somou 19,27 contra 12,06 do australiano Adrian Buchan e 11,76 do neozelandês Ricardo Christie. Os brasileiros Wiggolly Dandas e Ítalo Ferreira também venceram suas baterias.

Medina conquistou 12,33 pontos na sua bateria e superou com folga o havaiano Freddy Pattachia, com 7,77 e o também brasileiro Alejo Muniz, 4,90. Assim, avançou direto à terceira fase. Seus adversários terão de passar pela repescagem. "É sempre bom estrear com vitória, dá mais confiança. Agora é esperar pela próxima bateria", comemorou Medina.

Em uma bateria com poucas ondas fortes, Medina emplacou dois tubos no início, obtendo 5,33, no primeiro, e 7,0, no segundo. Freddy que havia obtido um 1,77 com uma onda fraca ainda tentou fazer frente ao brasileiro ao pegar um bom tubo que lhe rendeu mais 6,0 pontos. Mas ficou em 7,77. Assim, não fez frente à Medina, assim como Alejo Muniz.