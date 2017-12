Gabriel Medina inaugura instituto e realiza sonho no surfe

O surfista Gabriel Medina, campeão mundial em 2014 e tido como um dos maiores talentos da modalidade, conseguiu realizar seu grande sonho ao inaugurar o instituto que leva seu nome em Maresias. "Estou muito feliz. Era um sonho meu e da minha família poder estar ajudando essas crianças. Ajudando o meu esporte também, que é o surfe. Me sinto orgulhoso em poder realizar esse sonho", afirmou, em entrevista coletiva.

Ele investiu cerca de R$ 3 milhões em recursos próprios e contará com 19 patrocinadores e apoiadores para fazer com que o espaço funcione. Ao todo serão 40 adolescentes, entre meninos e meninas, que terão aulas de surfe, natação e preparação física, além de aulas de inglês, palestras socioeducativas e ações que envolverão as famílias.

Também terão atendimento médico e precisam comprovar frequências nas aulas de suas escolas e boas notas. As atividades serão realizadas de segunda a sexta, nos períodos matutino e vespertino, sempre no contraturno escolar.

Simone Medina, mãe do surfista, será a presidente do Instituto. "Estamos querendo trazer estrutura de condição para as crianças. Vamos trabalhar alguns princípios usando o esporte, algumas estratégias dentro das atividades usando os princípios para que fique enraizado. Isso que eu, com a minha vivência, tenho estudado. Visitamos muitos institutos, vemos qual a necessidade. Juntamos tudo isso e desenhamos. Um filho que nasceu. Agora ele vai engatinhar, andar..."

Gabriel e sua família visitaram outros projetos parecidos, como o do atacante Neymar e o do ex-tenista Gustavo Kuerten. Mas a grande diferença é que eles pretendem ajudar os atletas a chegarem no profissionalismo, investindo no esporte de alto rendimento. "Eu passei por muitas coisas e não tive essa estrutura que estou podendo colocar. Iria ser muito bom se tivesse tido. Nós, brasileiros, sabemos a batalha que é no dia a dia para ser algo. Com atitudes como essa, acho que vamos mudar o mundo. Eu estou tentando fazer a minha parte. Eu acredito nisso", explicou o atleta.

O instituto, construído em um terreno de 336 metros quadrados à beira-mar em Maresias, contará com auditório, academia, piscina semiolímpica ao ar livre, cama elástica (usada para aperfeiçoar manobras), refeitório, sala médica, espaço para reuniões, um palanque fixo e laboratório de informática.

"Por experiência, sabemos que os 16 anos é a idade limite para saber se será profissional ou não. O profissional ganha dinheiro e pode formar equipe. A partir daí ele pode contratar um preparador físico, montar a estrutura dele. Por isso escolhemos trabalhar até os 16 anos", disse Charles Saldanha, pai e técnico de Gabriel.