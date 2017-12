Gabriel Medina pega onda formada por lancha em Angra

De férias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Gabriel Medina aproveitou para se divertir com o surfe. Ao lado de um amigo, o surfista pegou as ondas formadas por uma lancha e até conseguiu tirar alguns aéreos nas pequenas ondulações.

"O ano começou divertido", escreveu Medina em sua conta no Instagram. O atleta passou o Réveillon com a namorada e os amigos em Angra. O primeiro compromisso da Liga Mundial de Surfe (WSL) tem início no dia 10 de março em Gold Coast, na Austrália.

O ano começou divertido ?? ??: @thiagomlcorrea Um vídeo publicado por Gabriel Medina???? (@gabrielmedina) em Jan 2, 2016 às 4:51 PST