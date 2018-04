Gabriel Medina vibra com a presença da família no Havaí

Gabriel Medina está ao lado de sua família no Havaí. A mãe Simone desembarcou na terça-feira e isso traz um conforto especial para o garoto, que está há quase um mês longe de casa, apenas na companhia do pai e treinador Charles. "Minha mãe chegou e é muito bom ter a família do meu lado", diz o rapaz.

Ele vive um momento importante na carreira porque pode se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe. A presença de Simone ajuda o garoto em vários aspectos. "Faz alguns dias que eu estou aqui no Havaí treinando e focado, será bom ver pessoas diferentes e conversar sobre o dia a dia em casa, pois faz tempo que não estou lá", conta.

Durante esse período, Charles ficou na mesma casa com Gabriel, que é bancada pela patrocinadora do surfista e fica bem em frente de Pipeline, onde ocorrerá a competição. "Eu fico muito na casa conversando com meu pai. Tenho bastante energia, chamo ele para uma ''lutinha'', mas ele ''arrega'', então fico em casa fazendo brincadeiras e enchendo o saco dele", provoca o menino.

Claro que ele também tem aproveitado para entrar no mar e praticar numa onda que ele conhece pouco, pois essa será apenas a terceira vez que ele disputará a etapa. Mas Medina mantém o otimismo e garante que está cada vez melhor. "Toda onda que você treina e surfa todo dia, você acaba melhorando nela. É isso que tenho feito aqui. Se o mar estiver bom, estarei na água", conclui.