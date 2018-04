Gabriel Silva, a caminho da Udinese, fica fora do jogo

O clube alviverde tem, em parceria com o Rio Claro, 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos que apareceu bem na Copa São Paulo de futebol júnior do ano passado mas não conseguiu se firmar na equipe titular. O resto pertence ao Grupo DIS, que confirmou a negociação, embora nenhum diretor do clube tenha falado sobre o assunto.

O jogador poderia enfrentar o Grêmio, na próxima rodada, em Porto Alegre, porque o lateral Rivaldo tomou o terceiro cartão amarelo ontem contra o Coritiba e está suspenso. O Palmeiras também não poderá contar com Thiago Heleno contra o time gaúcho pelo mesmo motivo. Por outro lado, Valdivia está liberado para atuar.

Futebol ruim e briga. Mesmo com pouquíssimo público na Arena Barueri - apenas 7,5 mil pagaram ingresso para ver a partida - e quase nada em jogo dentro de campo, as duas torcidas conseguiram se envolver em confusão. Palmeirenses e torcedores do Coritiba brigaram na chegada ao estádio.

Um ônibus com torcedores do Coritiba passou numa área reservada aos palmeirenses por engano e foi o suficiente para iniciar a confusão. A Polícia Militar precisou intervir com bombas de efeito moral para dispersar os baderneiros. Ninguém, no entanto, foi detido. / G.C.