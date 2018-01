Gabriela e Cielo perto do recorde no Troféu Brasil Apenas dois centésimos separaram os nadadores Gabriela Silva e César Cielo, ambos do Pinheiros, dos recordes brasileiro e sul-americano nesta sexta-feira no terceiro dia de finais do Troféu Brasil de Natação, no Rio de Janeiro. A competição termina no domingo e serve de seletiva para o Pan do Rio/2007. Gabriela venceu os 50m borboleta com 27s67, enquanto Cielo fez 23s88 e quase derrubou a marca de Fernando Scherer.