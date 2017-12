Gabriella Silva bate recorde nos 100 m borboleta O segundo dia de eliminatórias do Troféu José Finkel, nas piscinas do Pinheiros, em São Paulo, revelou uma promessa da natação brasileira. Gabriella Silva, de 17 anos, bateu nesta quarta-feira o recorde sul-americano dos 100 metros borboleta, com 1min01s13. A marca anterior, 1min01s22, que durava dez anos, foi obtida por Gabrielle Rose na final B da Olimpíada de Atlanta, em 1996. ?Apesar do frio (entre 12 e 14 graus em São Paulo), parti para o tudo ou nada nas eliminatórias, porque nado melhor à tarde. Mas quem sabe não consigo outro recorde na final??, disse Gabriella, do Pinheiros.