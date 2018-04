Gael Monfils e Ivo Karlovic vencem e fazem a decisão do ATP 500 de Washington

Com seu característico saque forte, Ivo Karlovic não deu qualquer chance para o tenista da casa na semifinal deste sábado. Com as parciais de 6/4 e 6/4, o tenista da Croácia derrotou Steve Johnson para chegar à grande final.

Seu rival será o cabeça de chave número 2 da competição. Gael Monfils também não teve trabalho neste sábado para ganhar do alemão Alexander Zverev, fazendo inclusive um "pneu". As parciais da tranquila vitória do francês foram 6/4 e 6/0.

CROÁCIA - No ATP 250 de Umag, disputado em quadras de saibro na Croácia, os finalistas são o eslovaco Andrej Martin e o italiano Fabio Fognini. Neste sábado, pelas semifinais, o primeiro ganhou do argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. O segundo teve mais facilidade contra o português Gastão Elias e o venceu também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/3.

SUÍÇA - No ATP 250 de Gstaad, na Suíça, também disputado em quadras de saibro, os finalistas são o espanhol Feliciano López e o holandês Robin Haase. Neste sábado, pelas semifinais, o primeiro derrotou o alemão Dustin Brown por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/3 e 6/3. O segundo bateu o francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 0, em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2).