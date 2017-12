Gafe quase estraga festa do vôlei Uma gafe por pouco não tirou o brilho da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira. Enquanto os atletas das seleções adultas masculina e feminina eram ovacionados pelo público no palco, os jogadores do vôlei de praia assistiam a toda celebração praticamente ignorados debaixo de sol e no gramado do local. Ao final dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na semana passada, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, fez algumas críticas a ausência das principais duplas do País no vôlei de praia na competição internacional. Na ocasião, cogitou a possibilidade de uma diminuição nos valores dos repasses de recursos da Lei Piva ao vôlei, por causa do "fraco desempenho" na República Dominicana. As afirmações do dirigente geraram um mal-estar entre as jogadores, que nesta segunda pareciam preferir o anonimato e boicotar a festa. "No vôlei existem muitas estrelas. E, aí, escolheram aquelas para ficarem lá em cima", disse Jaqueline, medalha de ouro no vôlei de praia, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. A assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) afirmou ter convidados todos os atletas para irem ao palco. No entanto, Adriana Behar e Shelda disseram não ter sido chamadas. Já Sandra contou ter ficado "presa" enquanto cumprimentava alguns amigos. O presidente da CBV, Ari Graça, reconheceu a gafe: "eles não estavam lá? Realmente foi um erro. Nada mais. Não existe nenhuma crise". Já Nuzman, garantiu não existir "mal estar" com os atletas. Gafes à parte, o novo Centro de Treinamento do vôlei reúne todas as condições para que a hegemonia do Brasil no esporte seja perpertuada por muitos anos. Em um terreno de 108 mil m² (cedido pela prefeitura) e um investimento de cerca de R$ 5 milhões (R$ 3,8 oriundos do Governo Federal e R$ 1,2 da CBV) foi possível erguer um ginásio, o Aryzão, complexo que reúne quatro quadras de treinamento, sala de musculação e fisioterapia, três quadras de vôlei de praia, hotel, cozinha industrial, além de quadras de tênis, futebol, sauna, sala de jogos e piscina para as horas de lazer dos atletas. Além das seleções principais, também usufruirão das novas instalações as equipes de base do Brasil. Projetos sociais também serão desenvolvidos no local. O técnico da seleção masculina, Bernardinho, e os jogadores estão treinando no novo CT desde domingo. A preparação visa a disputa do Campeonato Sul-Americano, previsto para ocorrer entre os dias 3 e 6 de setembro, no Complexo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste. A competição dará aos dois primeiros colocados o direito de disputar a Copa do Mundo, em novembro, no Japão.