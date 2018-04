Galãs olímpicos também disputam pódio Os Jogos Olímpicos não são um concurso de beleza, mas os corpos esculturais que desfilam pistas, campos, ginásios e piscinas esquentam o debate sobre quem são os mais bonitos entre os 10.500 esportistas que competiram em Atenas. Sempre se fala mais das mulheres, mas alguns homens também são dignos de uma análise mais detalhada de todos os ângulos. A competição é difícil, ao contrário do que ocorre nos torneios, pois não há regras claras que possam definir o ganhador. Homens bonitos existem em todos os esportes e em todas raças. Para as admiradoras da beleza oriental, um forte candidato à medalha de ouro é o iatista japonês Kurio Suzuki, de 28 anos e 1,80m, cujo jeito descontraído fez suspirar as fãs durante as regatas em Agios Kosmas. No centro de remo de Schinias, no entanto, a estrela foi James Cracknell, uma versão britânica e esportiva de Brad Pitt. Loiro, bronzeado e com belos olhos azuis, o inglês de 32 anos também chamava a atenção quando passeava com o filho de nove meses no colo. A beleza masculina espanhola brilhou tanto no velódromo de OAKA, com Asier Maetzu, como na arena do vôlei de praia e, Faliro, com Javier Bosma. Os latinos não ficaram para trás. Com quase 34 anos, o jogador de vôlei brasileiro Giovane Gavio continua arrancando suspiros, assim como os tenistas Nicolás Massú e Fernando González, do Chile, e Nicolas Kiefer, da Alemanha. No atletismo, brilhou a beleza negra do velocista americano Shawn Crawford e do seu compatriota Bayano Kamani, que compete pelo Panamá. Mas os eslavos também tiveram um digno representante no Estádio Olímpico: o checo Roman Sebrle, campeão do decatlo e que merecia ao menos um diploma olímpico na competição dos mais belos.