Galdino assegura vaga na Copa do Mundo de marcha O catarinense Sérgio Galdino garantiu vaga na Copa do Mundo de Marcha de La Coruña (ESP), em maio. Galdino venceu neste domingo os 50 km na Copa Brasil, em Blumenau (SC), com 4h27min30. Galdino que sofreu uma trombose na viagem de avião de volta do Mundial de Helsinque, Finlândia, em 2005, só teve dois meses para treinar.