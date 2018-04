Galindez é campeão do 14º Troféu Brasil Oscar Galindez foi o grande vencedor da 14ª etapa do Troféu Brasil, em Santos. O triatleta argentino, radicado no Brasil, completou a prova em 1h5min39. A vantagem de Galindez sobre o segundo colocado, Fábio Carvalho, era tanta que o atleta pôde se dar ao luxo de pegar os filhos, que acompanhavam a disputa, e conduzi-los até a linha de chegada. O terceiro colocado foi Santiago Ascenço, que é o líder geral da competição.