Galindez e Moreno vencem no Triatlo A etapa de abertura do Troféu Brasil de Triatlo, em Santos, neste domingo, teve a vitória da paulista Carla Moreno e do argentino Oscar Galindez, os atuais campeões do torneio. Carla venceu de ponta a ponta o 1,5 quilômetro de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, em 2h10min18s. Gisele Bertucci (2h18min10s) foi a segunda e Fernanda Keller (2h20min14s), a terceira. Galindez fez 1h58min51s, seguido do compatriota Ezequiel Morales (2h01min57) e do goiano Santiago Ascenço (2h02min44s).