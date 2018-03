Galindez e Sandra Soldan vencem no triatlo O argentino Oscar Galindez deu mais um show no 13º Universo Triathlon Troféu Brasil 2003 de Niterói, disputado hoje, na praia de Icaraí, em Niterói. O triatleta de 31 anos, hexacampeão da prova, repetiu a vitória conquistada na primeira etapa da competição. Em segundo e terceiro lugares ficaram os brasileiros Marcus Ornellas e Santiago Ascenço, respectivamente. Entre as mulheres, a vitória foi da brasileira Sandra Soldan, nascida e criada na cidade, com grande vantagem. Gisele Bertucci, que terminou em segundo lugar, assumiu a liderança do Troféu Brasil, pois Carla Moreno, vencedora em Santos, foi desclassificada e não pontuou. A também niteroiense Rita Correia acabou na terceira colocação.