Galíndez ganha Troféu Brasil de Triatlo O argentino Oscar Galíndez conquistou neste domingo o título do Troféu Brasil de Triatlo pela sétima vez consecutiva: venceu a quinta e última etapa, em Santos - cidade onde mora há vários anos. O segundo colocado, o também argentino Ezequiel Moralez, foi seguido do brasileiro Antônio Marcos de Souza e Silva. Santiago Ascenço ficou apenas na sexta posição, mas chegou ao vice-campeonato. Entre as mulheres, Gisele Bertucci terminou em segundo lugar e conquistou pela primeira vez o título da competição. Carla Moreno foi a vencedora da etapa deste domingo e Rita Correia ficou em terceiro lugar.