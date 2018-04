Gallo é segundo nome indicado para fazer a "revolução'' das categorias de base anunciada pelo dirigente da CBF após 0 fracasso da sub-20 no Sul-Americano. Bebeto é o coordenador da base.

Marin negociou a liberação de Gallo com o Náutico. Jorginho, do Bahia, era cotado, mas se queimou ao revelar que conversava com a CBF.