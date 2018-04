Galo poupa Ronaldinho e Jô do jogo em Curitiba

Além de Ronaldinho Gaúcho, que deverá ser substituído por Rosinei, o atacante Jô também ganhará uma folga. Com isso, Alecsandro terá a oportunidade de começar a partida. Ronaldinho e Jô nem sequer viajaram para Curitiba. Já o zagueiro Leonardo Silva terá a chance de começar jogando. Ele se recuperou de fratura na mão e Cuca deve dar um descanso para o veterano Gilberto Silva, que foi bem nas partidas em que substituiu o companheiro.

As principais dúvidas no Galo para a partida são o lateral Richarlyson, que já ficou de fora da partida de ida contra o Tijuana por causa de uma infecção, e Bernard. O meia sentiu dores na coxa esquerda no jogo com os mexicanos e nem voltou a campo para o segundo tempo.

Ele pode dar lugar a Luan, considerado "talismã'' pelo técnico e autor do gol de empate por 2 a 2 com a equipe mexicana, na quinta-feira.

Coxa abalado. O Coritiba inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro pressionado pela eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, em casa, pelo Nacional, do Amazonas, que disputa a Série D.

O resultado provocou protestos da torcida contra a equipe comissão técnica e acabou com a euforia que havia por causa da conquista do título paranaense.

Na partida de hoje, o técnico Marquinhos Santos deve manter a base que terminou o jogo contra os amazonenses, com exceção de Pereira, que será substituído por Chico. O atacante Geraldo espera que o time possa reagir à altura e vença o Atlético.

"Todos nós queríamos a classificação (na Copa do Brasil), mas infelizmente não conseguimos, por isso temos de nos concentrar no Brasileirão, que é um campeonato longo e todos nós devemos dar o máximo para a recuperação", disse Geraldo.