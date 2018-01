Galvão passa bem, mas ainda não vai à TV O narrador esportivo Galvão Bueno passa bem após ter sofrido uma fratura exposta no braço esquerdo ao cair de um cavalo, sábado, em Londrina, mas ainda não terá condições de apresentar nesta segunda-feira o programa ?Bem, Amigos!?, exibido pela SporTV. Muito menos narrar o confronto entre Brasil x Argentina, quarta-feira, pelo quadrangular final do Pré-Olímpico do Chile. O locutor, que caiu de um cavalo Garanhão, campeão de laço, em sua fazenda, teve quatro fraturas no braço esquerdo, e, levado para São Paulo passou por uma cirurgia que durou quatro horas. Ele precisou colocar placas e pinos no local. De acordo com o site oficial do jornalista, o animal se assustou ao ter visto uma cobra.