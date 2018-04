Gana começa sua luta contra longo jejum

A Copa Africana de Nações terá hoje a estreia de uma das principais favoritas ao título. Quatro vezes campeã, a seleção de Gana enfrentará a República Democrática do Congo às 13 horas (de Brasília), na cidade sul-africana de Port Elizabeth, pelo Grupo B.

Os principais destaques da equipe ganesa são o meia Asamoah, da Juventus, e o atacante Asamoah Gyan, que joga no Al Ain, dos Emirados Árabes. A missão deles é comandar uma seleção que tentará quebrar um tabu: há 31 anos Gana não conquista o título. O país chegou perto há três anos, quando foi derrotado pelo Egito na decisão.

A missão do time ganês seria mais fácil de ser cumprida se estivessem no torneio os meias Boateng, que não joga mais pela seleção, Muntari, que não foi convocado por causa de problemas físicos, e Andre Ayew, que não atendeu à convocação - ele alegou estar lesionado.

Vencer a República Democrática do Congo não deverá ser um problema para Gana. Além de ser inferior ao adversário, o time congolês está uma bagunça. Nos últimos dias, já na África do Sul, os jogadores chegaram a se recusar a treinar por causa de desavenças financeiras com os dirigentes. Além disso, surgiram boatos de que o técnico francês Claude le Roy seria demitido, o que não ocorreu.

Às 16 horas, no mesmo estádio (aquele em que o Brasil perdeu para a Holanda na Copa de 2010), enfrentam-se Níger e Mali, em jogo válido pelo Grupo B.